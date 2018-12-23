Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devir işlemiyle birlikte şirketin yeni sahibi Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank ortaklığında kurulan Levent Yönetim Yapılandırma AŞ (LYY) oldu. Levent Yapılandırma AŞ’nin sermayesi ise 1 milyar 925 milyon TL olarak belirlendi. Devir işlemiyle Mohammed Hariri’nin de aralarında olduğu 4 isim istifa ederken Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Eyüp Engin atandı. LYY’nin yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin.

LYY tarafında ise ortaklık yapısı şu şekilde gerçekleşti: Levent Yapılandırma AŞ yüzde 55, Hazine ve Maliye Bakanlığı yüzde 25, Türkiye Varlık Fonu yüzde 6,68, halka açık yüzde 13,32.

LYY’de ise Akbank’ın yüzde 35,5598, Garanti’nin yüzde 22,1265, İş Bankası’nın yüzde 11,5972 oranında payı bulunuyor.

Öte yandan Türk Telekom 25 Ocak 2019’da Genel Kurul toplantısı yapacak. Toplantıda yeni yönetiminin de kurulun onayına sunulması bekleniyor.