Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçiş sürecine hazırlık için naylon poşetler, market kasalarında tanesi 25 kuruştan ücretlendirilirken, oluşan bedel, fiş kesilirken iade ediliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yılbaşından sonra zorunlu hâle gelecek uygulama kapsamında bazı marketlerde şimdiden provaların başladığını söyledi. Ağaoğlu, poşetlerin deneme amaçlı bazı marketlerde 1, bazılarında ise 25 kuruş olarak ücretlendirildiğini anlatarak “Bilinçli tüketim ve geri dönüşümün kısılmasına yönelik yeni tedbirler de alınabilir. Bu noktada zincir süpermarketler, bez torbalar yaptırarak üzerine kendi logolarını basıp müşterilerine ücretsiz ya da sembolik bir ücretle sunmalıdır. Böylelikle hem çevre korunmuş olacak hem de tüketicinin cebinden ekstra poşet parası çıkmayacak” diye konuştu.