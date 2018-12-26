Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiralarını ödeyemez hâle gelenlerin yanısıra köyüne dönen bir çok vatandaş var. Terk edilmiş binaların içine yabancı uyruklu kişilerin girmesi ve giderek artığı ileri sürülen olaylar nedeniyle mahalle sakinleri de tepkili.

Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm mağdurlarından, evi yıkıldığı için çadırda yaşayan Zeynep Düzgünoğlu “Yedi aydır ben bu çadır şehirdeyim. Evlerimizi yıktılar ve bizi terk edip gittiler. Çok insan öldü. Çok insan köylerine yerleşti. Benim evim yok. Ben şurada çadırda yaşıyorum. Çünkü gidecek başka bir yerimiz yok” dedi.

Kentsel dönüşümün diğer bir mağduru Ahmet Göktürk ise “Evlerimizi boşalttık. Biz burayı kiraya veremiyoruz, diye bir şey yok ama kiraya verdiğimiz kişiden 300 lira alıyorsak, kiracı bunu bir başkasına 500 liraya 1000 liraya kiraya veriyor. İçeride türlü türlü olaylar oluyor. Akşam saat 7’den sonra sokağa çıkamıyoruz. Ne biz, ne çocuklarımız. Bırakın yaya, arabayla bile zor geçiyoruz. Onun için yetkilerden çözüm bekliyoruz” dedi.