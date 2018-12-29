Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari ücreet net 2 bin 20 lira olunca 7 milyondan fazla çalışan sevindi. Fakat asgari ücretin artması, milyonlarca kişiyi daha sevindirdi. Genel sağlık sigortasından (GSS) yaşlılık aylığına, işsizlik ödeneğinden geçim indirimine kadar birçok ödeme de asgari ücrete göre ayarlanmış olacak. Buna göre, kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bilinen yaşlılık maaşı, asgari ücret rakamından etkilecek. Eşlerin gelirleri dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, 65 yaş üstü kişi ile eşinin gelirleri toplamı AGİ hariç net asgari ücretin üçte birinden az olduğunda maaş bağlanıyor. Buna göre 2019 yılı için bu sınır kişi başına 609 liraya yükseldi. Yani 65 yaş üzeri kişi ve eşinin geliri toplamda 1219 liryı aşarsa, eşlere 65 yaş aylığı ödenecek. Öte yandan, brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret kıdem ve ihbar tazminatları, idari para cezaları gibi daha birçok kalemi de doğrudan etkiliyor. Diğer ödemeler ise şöyle:

AGİ: Buna göre, asgari ücretli bekar bir işçinin SGK primi 284 lira 13 kuruştan 358 lira 18 kuruşa, brüt asgari ücret üzerinde hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 152 lira 21 kuruştan 191 lira 88 kuruşa yükseldi.

İŞSİZLİK ÖDEMESİ: İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınırı asgari ücretin yüzde 80’i olarak hesaplandığından, 2019’da en düşük işsizlik ödeneği bin 15 lira, en yüksek 2 bin 31 lira olarak uygulanacak.

GSS: Yeni asgari ücretle birlikte, Genel Sağlık Sigortasından (GSS) gelir testine girmeden yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık 76 lira 75 kuruşu ödenmesi yeterli olacak. Bu rakamın ödenmesiyle, kişinin bakmakla yükümlü oldukları da sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin yeni yılda 852 liradan az hesaplanması durumunda ise genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak.

İŞ GÖREMEMEZLİK : Yeni asgari ücretle birlikte raporlu olunduğu ve çalışılmadığı günler için geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı 85 lira 28 kuruşa yükseldi.

BORÇLANMADA EN AZ 27 LİRA

Yurt dışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de arttı. 2019’da askerlik, doğum ile yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ödenmesi gereken alt sınır kazanç tutarları her bir gün için alt sınır 27 lira 29 kuruş, üst sınır 204 lira 67 kuruş oldu.