Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisinin dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen kötü dönemi geride bıraktığını ve şu anda stabil durumda olduğunu belirterek, 2019 yılında özellikle faiz ve enflasyonda daha hızlı bir düşüş beklediklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; AK Partili milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi, 2019 yılından beklentilerini açıkladı. İç Anadolu, Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinin milletvekilleri ile basına kapalı bir toplantı yapan Albayrak, korumacılık eğilimi ve ticaret savaşları, dünyada faizlerin yükselmesi ve parasal sıkılaşma, avro bölgesi ve Çin ekonomisindeki yavaşlama, yüksek borçluluk ve jeopolitik belirsizliklerin küresel ekonomik ve finanslar riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. Edinilen bilgilere göre tüm dünyada yaşanan sıkıntıya rağmen, Türkiye’nin kötü dönemi geride bıraktığını ve ekonominin şu anda stabil hale geldiğini belirten Albayrak, 2019 yılında da sıkı maliye ve para politikalarını uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Alınan tedbirlerle, enflasyon ve faizlerin düşüş trendine girdiğini, 2019 yılının ilk üç ayından itibaren hem enflasyonda hem de faizlerde daha hızlı bir düşüş olmasını beklediklerini kaydeden Albayrak, kamu bankalarının da bu kapsamda devreye girerek faiz indirimine gittiklerini hatırlattı. Bakan Albayrak, fiyat etiketlerinde gönüllülük esasına göre yapılan indirimlerden bahsederek, durumu fırsat bilip haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerin 2019’da devam edeceğini ve bu denetimleri sıklaştıracaklarını, ani fiyat artışlarına izin vermeyeceklerini kaydetti.

KAMU ARAÇLARINA TAKİP

Tasarruf tedbirlerinin uygulanması konusunu da çok önemsediklerini ifade eden Albayrak, bu kapsamda kamudaki araç kullanımına getirilen kısıtlamaları hatırlattı. Albayrak, kamu kurumlarının tasarruf tedbirlerine uyup uymadıklarını yakından takip ettiklerini de söyledi.

PİYASALAR POZİTİFTE

Dış politikada yaşanan gelişmelerin ekonomiye etkisini de değerlendiren Albayrak, ABD’nin Suriye’den çekilmesi, Türkiye-ABD ilişkileri ve dış politikadaki olumlu gelişmelerin ekonomiye ve piyasalara olumlu yansıyacağını söyledi.