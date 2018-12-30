Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya yeni bir yıla girmeye hazırlanırken, küresel “Barış Beklentisi” araştırması da sonuçlandı. Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi, global ortakları GIA ve WIN gruplarıyla birlikte yaptığı, küresel yıl sonu araştırmasını paylaştı. “Global EOY” isimli araştırmaya; 50 ülkeden, toplam 48 bin 755 kişi katıldı. Türkiye’den ise 1001 kişi ile görüşme sağlandı. Buna göre dünya nüfusunun yüzde 28’i, 2018’e göre daha barışçıl bir yıl bekliyor. Yüzde 34’ü daha çok problem yaşanacağına inanıyor. Barışa güven; Hindistan, Arnavutluk, Nijerya ve ilginç bir şekilde Pakistan’da parlıyor. Diğer taraftan hafta sonu protestoları ve “Sarı Yelekliler” hareketi, Fransa’yı, önümüzdeki yıl en çok kargaşa bekleyen ülke (yüzde 70) hâline getirdi. Barem sonuçlarına göre Türkiye’de, 2019 yılından barış bekleyenlerin oranı (yüzde 48), kargaşa yaşanacağını düşünenlerin oranından (yüzde 31) daha yüksek...

AB’nin giderek karamsarlaştığını belirten Gallup International Association Başkanı Kancho Stoychev, “Önceki yıllarda geleneksel olarak dünyanın dört bir yanında insanlar, daha barışçıl bir yeni yıl beklerdi. Bunun sürekli istisnası Orta Doğu olurdu. Ancak şimdi, ilk defa artan sayıda Batı Avrupalı, önümüzdeki yılın daha az barışçıl olmasından korkuyor. Zengin ülkelerde yaşayan insanlar, önümüzdeki yıl için daha karamsarlar. Görünen o ki, eldekini kaybetme korkusu, sahip olmama korkusundan daha büyük. AB giderek karamsarlaşıyor ve bunun nedenlerini saymaya bile gerek yok. Rusya aynı şekildeyken, ABD’de 2019 yılından umut, son 10 yılın en yüksek seviyesinde. Burada ana dürtü, muhtemelen ABD ekonomisinin performansı” dedi.