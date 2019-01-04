Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

İSTANBUL

Türkiye’nin yeni dönemde büyüme hikâyesinin en önemli gücü, şüphesiz ihracat olacak. Bu kapsamda üreten ve ihraç eden firmaların finansman ihtiyaçları da önem kazanmış durumda. Özellikle finansmana erişimin güç olduğu bu dönemde, kurumlar kendi aralarında örnek anlaşmalara imza atarak, Türkiye’nin büyümesi için önemli adımlar atıyor. Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre TEB, ihracatçı firmalar için avantajlı finansal ürün ve hizmetler sunacak. TEB Faktoring ve TİM de, bu kapsamda ayrıca bir anlaşmaya vardı. İş birliği kapsamında TEB 300 milyon dolar, TEB Faktoring 50 milyon dolarlık kaynağı ihracatçılara ayırdı. Faiz oranları ise, avroda maksimum yüzde 4, dolarda da maksimum yüzde 7 olacak. Piyasa şartlarına göre, bu oranlar daha da düşebilecek. Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektuplarının komisyon oranı ise, yüzde 1 olacak.



EN AZ 100 BİN DOLAR

İmza töreninde konuşan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici “2019 yılının bu ilk günlerinde attığımız adımla ihracat seferberliğine desteğimizi artırıyoruz. İhracatçılara yönelik finansal enstrümanların geliştirilmesi ve ticari destek araçlarının artırılması konusunda bir defa daha elimizi taşın altına koyuyoruz. Dolar için belirlediğimiz yüzde 7 oranı, piyasanın ortalama 2 puan daha altında. Üstelik yüzde 7, maksimum... Yani bunun altında da daha makul kredilendirme olabilecek. İhracatçı başına, en az 100 bin dolar vereceğiz. Böylece mümkün olan en çok firmaya ulaşacağız” dedi.



HARİCEN DANIŞMANLIK

TİM Başkanı İsmail Gülle ise “İhracatçılarımızın çoğu önce üretiyor, ihracat işlemlerini tamamlıyor, ödemeyi daha sonra alıyor. Bu döngünün tamamlanabilmesi için kredi kaçınılmaz. Finansman kanallarımız ne kadar açık ve uygun maliyetli olursa, ihracatımız da o denli güçlü olur. Elbette firmalarımızın bankacılık maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Bilgi ve farkındalık anlamında da çok önemli konularda TEB ile birlikte çalışacağız. Biz, ihtiyaç duyulan zamanda verilen destekleri önemsiyoruz. Yani açık havada değil, yağmurlu havada şemsiye lazım. Özellikle teminat mektubunun yüzde 1 komisyonla verilmesi çok rahatlatıcı” diye konuştu. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar da “Vadelerin uzadığı, tahsilat kabiliyetinin büyük önem kazandığı, finansmana zor ve maliyetli ulaşılan bir dönemdeyiz. Bu anlamda garanti hizmetini de sunacağız” ifadelerini kullandı.