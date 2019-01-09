Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Çöpe çıkan plastik ürünlerin, evsel organik atıklar ile karıştığı için geri dönüşümü olmayacağını ve bunların yakılarak enerjiye dönüştürülmesi gerektiğini belirten ITC İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner “Türkiye’de evsel çöpler için henüz yakma tesisleri mevcut değil. Günlük bin ton kapasiteli bir yakma tesisinin kurulum maliyeti 120 milyon dolar. Bazı yerli üreticilerin bunların kurulumu yönünde çalışmaları mevcut” dedi. Yirmiye yakın şehirde katı atık bertarafı yaptıklarını belirten Öner “Evsel çöplerin içerisinde yaklaşık yüzde 8 oranında plastikler mevcut. Bir kişinin ürettiği çöp miktarı, günlük bir kilogram civarındadır. Çöpler birbirine karıştığı için, tek çare yakma tesisleri kurmak... İstanbul gibi bir metropolde günlük çöpe atılan plastik miktarı, poşet dâhil bin 440 tondur. Bunun en az bin 100 tonu plastik alışveriş ve market poşetidir. Bu çöpleri enerji dönüşümünde kullanabiliriz. Evsel çöplerin içerisinde yaklaşık yüzde 60 oranında, yakarak elektrik ve şehir ısıtmasında kullanabilecek madde vardır. Çünkü bunlar petrol türevi üründür. Yüksek maliyet sebebiyle bu tesisler daha kapsamlı desteklere dâhil olmalı. Bunun için Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun, 2020 sonrasında devreye alınacak tesislere de alım garantisi sağlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.