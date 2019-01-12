Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

Yürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde, ‘Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’ kuruldu. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alacak platform ile iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkısının artırılması hedefleniyor.

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını Ümit Boyner’in üstlendiği platform, özel sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturacak ve özel sektöre, kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunacak. Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform, belirlenecek odak sektörlere yönelik analizler gerçekleştirecek. Bu analizler sonunda çok paydaşlı diyalogların başlatılması hedefleniyor. Özel sektör, kamu ve STK’lara yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek bunların uygulanmasına rehberlik edecek Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, sahada somut projelerin uygulanmasına katkı sağlayacak. Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alacak Platform ile işletmelerin uzun vadeli başarısı güvence altına alınırken, Türk iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkılarının da artırılması hedefleniyor. Platformun mutabakat zaptı, İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantı ile imzalandı. Daha İyi İş, Daha İyi Dünya Raporu’na göre iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemine liderlik ederek yapacağı yatırımlar ile 2030 yılına gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı oluşturulacağın anlatan Boyner “Araştırmalar aynı zamanda, küresel hedeflere yönelik harekete geçen şirketlerin daha çok küresel yatırım çektiğini gösteriyor. 2014 verilerine göre yatırımcılar sadece ABD’de 6 trilyon dolar, dünyada ise 21,4 trilyon doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı şirketlere yatırmışlar” dedi.