Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Bakanlık bu kapsamda “Ali’nin Enerji Serüveni - 2” adında bir çocuk karakterin maceralarıyla enerjinin kullanım alanları ve enerji verimliliğini çocuklara anlatmak için özel bir çizgi roman dergi hazırladı. Haftaya cuma günü karne alacak 4. sınıf öğrencilerine dağıtılacak olan dergi pedagoglardan tam not alırken bakanlık kaynakları Ali’nin yeni serüvenlerinin özellikle tabii kaynaklar ve maden alanlarında gelebileceğini belirtti. Dergideki bütün içerikler bulmaca ve mini oyunlarla desteklenerek çocuklara enerji verimliliğini eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Çocukların da yetişkinler gibi hayatlarının her alanında enerjiyi etkin bir şekilde kullandığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Bu sebeple hem bugünümüzün hem de geleceğimizin gerçek sahibi çocuklarımızın enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesi hayati öneme sahip. Dergi, geleceğin gerçek sahibi olan çocuklarımızı birer “enerji dedektifi” hâline getirerek onlara kendi geleceklerine bugünden sahip çıkma şuuru kazandıracak” dedi.