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60 milyon dolarlık fon geliyor! Bir ülke daha yeşil enerjinin peşinde

Kaynak: Anadolu Ajansı
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60 milyon dolarlık fon geliyor! Bir ülke daha yeşil enerjinin peşinde
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya hükümeti, büyük bir havalimanında uygulanacak hibrit enerji projesi dahil pilot "yeşil enerji" merkezleri için 60 milyon doları aşan iklim finansmanı sağlamak üzere küresel finans kuruluşlarıyla görüşmelere başladı.

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Altyapıların Karbonsuzlaştırılması Zirvesi"nin açılışında konuştu.

Nijerya'nın düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda acil adımlar atması gerektiğini belirten Shettima, iklim değişikliğiyle mücadelede gecikmenin ülkenin kalkınma hedeflerini ve ekonomik geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Shettima, hükümetin, büyük bir havalimanında uygulanacak hibrit enerji projesi dahil pilot "yeşil enerji" merkezleri için 60 milyon doları aşan iklim finansmanı sağlamak üzere küresel finans kuruluşlarıyla görüşmelere başladığını açıkladı.

60 milyon dolarlık fon geliyor! Bir ülke daha yeşil enerjinin peşinde - 1. Resim

"EKONOMİK BİR MECBURİYET"

İklim değişikliğiyle mücadelede hızlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Shettima, "İklim eylemi sadece çevreyle ilgili değil, aynı zamanda ekonomik bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

Shettima, ülkenin sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden fazlasının enerji, ulaşım, tarım ve kentsel gelişim gibi temel altyapı sektörlerinden kaynaklandığını kaydetti.

2050 yılında Nijerya nüfusunun 440 milyonu aşmasının beklendiğine dikkati çeken Shettima, bu artışın kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve çevresel bozulmayı derinleştirebileceğini söyledi.

YEREL ÇÖZÜMLERE DESTEK ÇAĞRISI

Shettima ayrıca bütün hükümet kademelerinde politika uyumu sağlanması ve yeşil tahvil ile iklim yatırım fonları gibi yenilikçi finansman modellerinin kullanılarak yerel çözümlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Yardımcısı Shettima, "Amacımız net sıfır emisyon. Ancak bu yolculuk yerel, kapsayıcı ve acil olmalıdır" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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