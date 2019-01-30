Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün “Hem Türkiye hem dünyada zor bir yılın ardından 2019’un umutlarımızın yeşereceği bir sene olacağını düşünüyorum” dedi. Sektörün yakın geleceğe dair hedeflerini paylaşan Mithat Yenigün “Uluslararası müteahhitlik pazarının 500 milyar dolar seviyesinden, 2030’larda 750 milyar dolara çıkması öngörülmektedir. Bu noktadan hareketle son 10 yılda 250 milyar dolarlık iş yapan müteahhitlerimiz için, önümüzdeki 10 senenin hedefi 350 milyar dolarlık yeni projedir. Müteahhitlerimiz, 1972’den bu yana 123 ülkede 380 milyar doları aşan 9 bin 600 proje üstlenmiştir. ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde 46 Türk firması yer almıştır. Türkiye, listede on yıldır ikinci sırada bulunmaktadır. Sadece 2018’de, 19,4 milyar dolarlık iş tutarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”diye konuştu.

ALTERNATİF AÇILIMLAR

Libya’da tahsilat problemlerinin devam ettiğini anlatan Yenigün “Oradaki zararların toplamı 1,3 milyar dolar... Çözüm amacıyla ortak bir komite oluşturduk. Lider pazarımız Rusya ve yeni imkânlarla Irak, önümüzdeki dönemde de hayati önemini koruyacaktır. Suriye’de barış ortamının yeniden sağlanması, bizler için son derece mühimdir. Öte yandan yeni açılımlar için bir süredir Sahra Altı Afrika, Hindistan ve Latin Amerika gibi pazarları takip etmekteyiz. Birçok Avrupa ülkesi, müteahhitlerimizin başarısından pay alabilmek için iş birliği teklifleriyle de karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRK ÇALIŞAN AZALIYOR

1990’larda, yıllık 2 milyar dolar tutarında iş yaparken 100 binin üzerinde Türk işçisi istihdam ettiklerini hatırlatan Yenigün, şöyle devam etti: Son dönemde yılda 30 milyar dolarlık iş yapmamıza rağmen, Türk iş gücü sayımız 35 binlere kadar gerilemiştir. Firmalarımız artık Uzak Doğulu veya Afrikalı çalıştırmayı tercih eder duruma gelmiştir. Oysa Türk müteahhit, Türk işçisiyle çalışmak ister. Yapılacak birkaç düzenlemeyle bu meselenin aşılabileceğine inanıyoruz.

TEMİNAT MESELESİNİ ÇÖZELİM

Mithat Yenigün “Son aylarda firmalarımızın teminat mektubu problemi artmıştır. Türk bankacılık sistemi ve Türk bankaları faal bir şekilde tanıtılmalı, çözüm için süratle kararlı adımlar atılmalıdır. Hükûmetimizin, ağırlıkla iş yaptığımız ülkelerle ikili görüşmelerde sağlayacağı destek, büyük önem arz etmektedir” dedi.

FİNANSMANI UCUZLATIP STOKLARI AZALTMALIYIZ

TMB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Arslan, konut sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar sebebiyle talepte ciddi daralma yaşandığını ve beklenmedik bir arz fazlasının oluştuğunu hatırlattı. Arslan “Mevcut konut stokunun yönetilebilmesi için hem yatırımcı hem de son tüketiciye yönelik kredi imkânlarının geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Alternatif gayrimenkul finansman modelleri de geliştirilmeli ve arz talep dengesi uzun vadeli bir planlama ile yönetilebilir hâle getirilmelidir” dedi. TMB Yönetim Kurulu Üyesi Deha Demral ise fiyat farkı düzenlemesi konusunda beklentilerinin devam ettiğini belirterek, “Hem idareleri hem firmaları mağdur etmeyecek, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını adil biçimde yansıtacak yeni bir fiyat farkı hesap yöntemi geliştirilmelidir” diye konuştu.