Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiat, Renault ve Toyota başta olmak üzere küresel markaların üretim üssü olan Türkiye’de, geçen yıl 486 bin otomobil satıldı. Sektör, her geçen yıl küresel arenada iddiasını artırıyor.

Mercedes, BMW, Volkswagen ve diğer önemli markalara sahip Almanya, 3 milyon 453 bin adet ile, geçen yıl Avrupa’nın en fazla otomobil satan ülkesi olarak kayıtlara geçti. 2 milyon 367 bin adetlik toplam satışla, Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip olan İngiltere, ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Fransa ise; Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer firmalarla, 2 milyon 173 bin adede ulaştı. 31 AB ülkesinin son beşlisi; Litvanya, Estonya, İzlanda, Letonya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi oldu.