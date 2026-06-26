Kaza beraberinde cinayet getirdi! Mahkemenin kararı dikkat çekti
Giresun'da iki otomobilin karıştığı kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek hayatını kaybeden Abdullah Coşkun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık İ.İ.'yi "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırırken, acı aile verilen karara tepki gösterdi.
- Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen sanık İ.İ. yargılandı.
- Maktul Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
- Sanık, olaydan dolayı üzgün olduğunu ve kendini koruma refleksiyle hareket ettiğini belirtti.
- Mahkeme heyeti, sanığı "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.
- Maktul avukatı, kararın istinaf ve Yargıtay süreçlerinin olacağını ve kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşündüğünü ifade etti.
- Olay, 16 Kasım 2025'te Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada Abdullah Coşkun'un darbedilerek ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede vefat etmesiyle gerçekleşti.
Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen tutuklu sanık İ.İ, maktul Abdullah Coşkun'un eşi Hanife Coşkun ve oğlu katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada söz alan Hanife Coşkun, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı.
SANIK 'ÜZGÜNÜM' DEYİP BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Sanık ise olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Kendimi koruma refleksi ile hareket ettim. Çok üzgünüm, başsağlığı diliyorum." dedi. Heyet, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.
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11 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sanık, "kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abdullah Coşkun'un avukatı Mutluay Çelik, gazetecilere, kararın istinaf ve Yargıtay süreçlerinin olacağını söyledi. Süreci takip edeceklerini vurgulayan Çelik, "Maalesef kamuoyunun vicdanının rahatlamadığını düşünüyorum." dedi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025'te İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, maktulün maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu görüşü yer almıştı.