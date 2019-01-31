Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti 1 Şubat itibariyle zamlandı. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Zam haberi Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu.