Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti 1 Şubat itibariyle zamlandı. Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi. Zam haberi Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu.
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
31.01.2019 - 12:14 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Geçiş ücreti otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Avrasya Tüneli,
601409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/601409.aspx
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