Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Sanayi Odasının Kurucu Başkanı, DSO Meclis eski Başkanı, Denizli Organize Sanayi Bölgesinin Kurucu Başkanı, Denizli Mimarlar Odasının 1 nolu üyesi ve Denizli politika hayatının önde gelen ismi olan Feridun Alpat, Ankarada hayatını kaybetti. Feridun Alpat bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. 85 yaşında yaşama gözlerini yuman Alpat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelin de dostu ve arkadaşıydı. 20 yıl Sanayi Odası Başkanlığı yapan Feridun Alpatın cenazesi 7 Şubat Perşembe günü Denizli'de toprağa verilecek.