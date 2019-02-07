Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel

ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda fiyatlarının düşürülmesi için önümüzdeki günlerde iki önemli adım atacaklarını söyledi. Belediyelerin desteği ile tanzim satış noktalarının hayata geçeceğini ve bu şekilde üreticiler ile tüketicilerin bir noktada buluşturulacağını belirten Bakan Albayrak “Seracılık konusunda bu hafta bir yatırım paketi açıklayacağız. Ziraat Bankasının da destekleyeceği bir teşvik modeli ile, modern seracılık alanlarının kurulması için yatırımlara destek getiriyoruz. Türkiye, yeni ve modern seralara kavuşacak ve sebze meyvelerdeki oynaklığı sonlandıracağız” diye konuştu. Ankara’da ekonomi basını ile bir araya gelen Bakan Berat Albayrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

GIDA DIŞI ENFLASYON 18,85

Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna da değinen Albayrak “Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak, yıllık enflasyon yüzde 18,85 olurdu” dedi. Enflasyonla mücadele kampanyasının istenen faydayı sağladığını belirten Albayrak “Kampanya, enflasyona güçlü bir darbe vurdu. Her sektör aynı samimiyetle katkı vermedi ama genel olarak bakıldığında psikolojik, fiyatlama davranışı olarak da güçlü fayda sağladı. Hızlı bir dönüş oldu” ifadelerini kullandı.

FELAKET TELLALLARI

Ocak ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisinin ‘gıda terörü’ şeklinde yorumlanmasına katıldığını kaydeden Albayrak “Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim. Birileri bunu, spekülatif olarak kullandı. Felaket tellallığı yapanlar, bazı siyasi partilerden aday. Şaşırmamak lazım, ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar, mutfağına mı kastetmeyecek!” diye konuştu.

BELEDİYEDEN SERAYA...

Sebze fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olacağını belirten Albayrak, şöyle devam etti: Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla, uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkânı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Seracılıkla alakalı yeni yatırım; dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Kamu olarak biz seracılıkta stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Tarladan sofraya gidecek koordineli bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız. 2018’de yaşanan çok yönlü finansal saldırıların ardından, atılan adımlarla ekonomi bir dengelenme sürecine girdi. Baharla birlikte vatandaşlara da olumlu yansıyacak dönemi yaşayacağız. 2019, güzel bir yıl olacak...

KAVGA ETMEYİZ AMA DÜKKÂNI DA VERMEYİZ!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’un enteresan bir yıl olacağını belirterek, “2018 yılında Türkiye’nin yaşadığı süreç, bağışıklık sistemini güçlendirdi. Toparlanma süreci, beklediğimizden hızlı geçiyor” dedi. 2018 yılında bütçe disiplininin yüzde 2’lerde gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Albayrak, cari dengenin son 16 yılın en güçlü oranını gösterdiğine işaret etti. Türkiye’nin ağustos-eylül aylarında 500’ü aşan risk priminin yeniden 300’ün altına indiğine işaret eden Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedeflerin tutturulacağını kaydetti. Büyüme açısından bir risk görmediğini belirten Albayrak “2019 yılı için yüzde 2,3’lük hedefi tutturacağız. Orta vadede yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız” diye konuştu. Yeni dönemde faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacaklarını aktaran Bakan Albayrak, şunları söyledi: Hazinede bir kültür var. Biz piyasa ile kavga etmeyeceğiz dedik ama, bu, anahtarları da vermek değil. Uyanık oyunculara karşı dükkanı teslim etmemek... 30 yıllık kâğıtlarla ilgili yoğun talep geliyor. 2019’da aktif bir yönetim olacak.

BANKALARA KREDİ UYARISI

Faizler düşerken, bankaların kredi portföyünün artmadığını belirten Bakan Albayrak, konuyu yakından izlediklerini anlatarak, şu uyarıda bulundu: Bankalar kredi verme konusunda bir şeyden çekiniyorsa, bize anlatsınlar, öğrenelim. Bankacılık, birilerinin paralarını toplayıp, üzerine oturma yeri değildir. Aldıkları lisans, paraları tutma amaçlı değil!..

IMF'TE İHTİYAÇ YOK

Türkiye’nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Albayrak “Ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı, şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF, Arjantin’e girdi, durumu ortada” diye konuştu.

FAİZLER DÜŞECEK

Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakın iyileşme görüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak “Bu iyileşme beklenenden bile daha hızlı. Düşüş, daha da hızlanacak. Dengelenme süreci, bunu beraberinde getirecek” dedi.

ALGI OPERASYONU

Sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Albayrak “Buna rağmen güçlü bir performans sergiledik. Türkiye; kamu, özel sektör ve hane halkının borcu ile, dünyanın en düşük borçlu ülkelerinden biri” ifadelerini kullandı.

İŞ BANKASI DAHA GÜÇLÜ OLUR

CHP’nin İş Bankasındaki hisselerinin Hazine’ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara değinen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: Bunun siyasi ve teknik bir zemini var. Meclis bu konuda bir adım atacak. Bu olursa, çok daha güçlü bir yapı ortaya çıkar. Zaten başarılı bir banka, değişiklik hâlinde bilanço ve kurumsallık açısından pozitif bir etki olacaktır. İş Bankası, Türkiye’nin en başarılı bankalarından biri; sahiplik ve bilanço olarak daha güven verici bir yapıya kavuşur. Piyasa açısından da pozitif etki yapar.