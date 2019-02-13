Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aradan geçen 48 yıla rağmen hayranları, Murat 124’e duyduğu ilgiyi “sevda” olarak niteliyor. 1976’ya kadar 134 bin 867 adet üretimi yapılan otomobilin “0000001” şasi numarasıyla 1971 yılında üretilen ilk örneği de, TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesinde görülebiliyor. TOFAŞ, ilk ihracatını da 1975’te bu araçlarla Mısır’a yapmıştı. Firma, o dönemde 75 adet Murat 124’ü bu ülkeye göndermişti. Bugün “Murat 124” adına çeşitli illerde fan kulüpleri kuruluyor, binlerce lira harcanarak bu araçlar modifiye ediliyor. Eskişehir’de yaşayan Recep Gürlü de (62), 1976’da satın aldığı “Murat 124”ünün ruh hâlini tedavi ettiğini düşünerek, 40 yıldır otomobiliyle âdeta arkadaşlık ediyor. Gürlü “Trafiğe çıkış yılı 1971’dir. Sevdalandık. Bırakamadık. Oğlumla birlikte eski aksesuarlarını bularak yıllardır modifiyesini yapıyoruz. Bizim için bir terapi yöntemi bu” diyor.