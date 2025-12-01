Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali’nde “en iyi filmler” ödüllerine kavuştu. Farklı kategorilerden 13 kısa film ödül kazanırken toplam 400 bin TL para mükâfatı dağıtıldı.

10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali’nde ödüller önceki gece sahiplerini buldu. Festivalin Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen ödül törenine kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri ile çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılışında müzisyenler Hasan Kiriş ve Şeyhmus Fidan sahne aldı.

"KISA FİLMLER SİNEMANIN EN SAF ANLATIM BİÇİMİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Aşkın Özcan ise on yıl evvel “Kısa Film Başka Bi’ Şey” diyerek yola çıktıklarını kaydederek “Kısa film, sinemanın en özgür ve en saf anlatım biçimlerinden biridir. Bütçelerden, kalıplardan, beklentilerden bağımsızdır. Biz de Kısa’dan Hisse olarak, bu özgür alanı sahiplenmeyi ve genç yönetmenlerin sesini duyurabileceği bir festival kurmayı amaçladık. Geçtiğimiz on yıl boyunca festivalimiz, üretimin, dayanışmanın ve paylaşımın etrafında şekillenen bir sinema alanı oluşturdu” şeklinde konuştu.

Kısa filmlerin ödül gecesi: 13 yapım mükâfat aldı

13 PROJE VE FİLME ÖDÜL VERİLDİ

Daha sonra ödüller sahiplerine takdim edildi. Festival çerçevesinde finale kalan 35 film ve proje arasından 13’ü ödül almaya hak kazandı. Genel Kategori’de “En İyi Kurmaca Ödülü”nü “Ölüm Bizi Ayırana Dek” filmi ile Deniz Koloş aldı. “En İyi Belgesel Ödülü”nü “Salman Gitmek İstiyor” ile Ozan Takış kazandı. “En İyi Animasyon Ödülü”ne ise “Pat” ile Kaan Elönü ve Batuhan Yıldız layık görüldü. “En İyi Deneysel Ödülü”nü de “Zülheya” ile Semih Sağman aldı.

Gecede farklı kategorilerde ödül alan eserlere toplam 400 bin TL mükâfat dağıtıldı.

Editör:ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası