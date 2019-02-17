Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye geneli elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel olurken, onu Arçelik ve BSH Ev Aletleri izledi. “Beyaz Eşya” kategorisinde Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel ilk üçte yar alırken, “Elektronik” kategorisinin şampiyonları ise Vestel, Arçelik ve Electricfil Ünifil Otomotiv olarak sıralandı. Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, elektrik- elektronik sektörünün büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri olduğunu belirterek, son 50 yıllık dönemde teknolojik ilerlemelerin öncülüğünde sektörün önemli gelişme kaydettiğini vurguladı. Gülle, sektörün 2018 yılında 224 ülkeye ihracat yaptığını dile getirerek, “2018 yılı ihracat rakamlarımıza göre ihracatımızın kilogram birim fiyatı 1.30 dolar seviyesinde. Elektrik-elektronik sektörü ise ihracatta 3.6 dolarlık kilogram birim fiyatı ile Türkiye ihracatının 3 katı seviyesinde. Sektörde 2018 yılında 100 doların üzerinde fiyatı olan 146 kalem ürün ihraç ettik. Bu ürünlerden 17 tanesi 1.000 doların üzerindeydi. 143 ülkeye çamaşır makinesi, 140 ülkeye bulaşık makinesi, 80 ülkeye de kamera ihraç ettik. Bu değerli büyük başarıların mimarı olan elektrik-elektronik sektörünü kutluyorum. TİM olarak tüm sektörlerimizle 2019 yılında bir değişim yılı içerisindeyiz. Türkiye’nin geleceği ihracatta. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan elektrik-elektronik sektöründen daha fazla ihracat bekliyoruz” diye konuştu.

TET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan da 2018 yılında TET olarak sektörün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sektörümüz 11,5 milyar dolarlık ihracat ile ilk 5 sektör arasında yer aldı. Her yıl olduğu gibi 10 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalarımızı onur listemizde sergiliyoruz Geçtiğimiz yıl 97 firma bu yıl 110’un üzerine çıktı. Sektörümüzün özellikle uzak pazarlarda daha fazla ihracat yapabilmelerini sağlamak için 2018 yılında 8 olan ticaret heyeti sayımızı 2019 yılında 12’ye çıkardık. 2018 yılının ülkemiz adına globalde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını hedeflemiştik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda geçen yıla oranla yaklaşık 836 milyon dolarlık bir artış kaydedildi” dedi.

“TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ"

Siemens Türkiye, Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, “Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları” kategorisinde birinciliğe layık görülerek TET İhracat Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. Siemens Türkiye Enerji Yönetim Divizyonu Orta Gerilim Bölüm Yöneticisi Sinan Bubik ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve büyümesine destek olmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin hizmet ihracatındaki potansiyelini açığa çıkararak, küresel hizmet ticaretinden aldığı payı artırabileceğine her zaman inandık. Enerji sektörüne yönelik ürünlerde 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.