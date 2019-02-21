Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yıldız Teknik Üniversitesiyle Davutpaşa’da yaptırdığı cam seradaki topraksız tarımda, ikinci dikim başladı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, cam serada incelemelerde bulundu ve marul dikimi gerçekleştirdi. Baraçlı, topraksız tarımın İstanbul ve çevresinde yaygınlaşabileceğini söyledi.

Topraksız tarım uygulamalarında ilk başlarda sera yapım maliyetinin yüksek olduğunu ancak daha sonra çok yüksek verim elde edildiğini dile getiren Baraçlı, bu tip uygulamaların yaygınlaşması halinde yüksek fiyatlı ürünlerin ucuzlayabileceğini belirtti.

Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte daha önce atıl bir serayı elden geçirerek kullanılır hâle getirdiklerini anlatan Baraçlı, “Buradaki tarım uygulamamızın ilk hasadını ocak ayında aldık. Hakikaten bizim için çok önemli bir çalışma. Burada üç tip ürünümüz var. Bunlar: Marul, domates ve çilek. Domatesin 6 çeşidini burada üretme gayreti içerisindeyiz. Tabii ki kullandığımız araç ve malzeme de tamamıyla yerel ve millî. Bu konuda son derece hassasiyet gösteriyoruz. Malzemelerin yanı sıra tohum ve bitkisel elementlerin de yerli ve millî olmasını tercih ediyoruz” diye konuştu.

“Sebze fiyatlarına fren etkisi yapar”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, aldıkları ilk ürünleri İBB’nin sosyal tesislerinde insanlara sunduklarını kaydederek, “Şimdiye kadar aldığımız tepkiler çok üst seviyede. Bu bizi mutlu ediyor. Onun için üniversitemizle birlikte bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını planlıyor ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaman zaman yaş sebze fiyatları tartışma konusu oluyor. Bu tür uygulamalar, fiyat dalgalanmalarında fren etkisi yapar” ifadelerini kullandı.