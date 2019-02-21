Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan anlaşmaya göre, MBK Partners, Godiva’nın faaliyet gösterdiği 100’den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken, Yeni Zelanda’da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak. Godiva paketli ürünler, e-Ticaret, duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300’den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor. Yıldız Holding, Godiva’nın bu 4 ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100’den fazla pazardaki operasyonlarının ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek. Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2008’de Godiva’yı satın almalarının ardından global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse 2 kat artırdıklarını, hedeflerinin 5 kat büyüme olduğunu, markanın hâlâ çok yüksek büyüme potansiyeli taşımasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek “Gelecekteki potansiyeli görerek sağlıklı ve güçlü büyüme için gereken nakit akışını sağlamaya yönelik alternatifleri değerlendirip stratejik bir çalışma yaptık. Godiva’nın tüm global pazarlardaki hakkı şirketimize aittir. Yani sahibi Yıldız Holding’dir. Bunda değişiklik yok” diye konuştu.