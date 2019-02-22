Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptığı harcamalar 4 milyar 896 milyon dolara (yaklaşık 26 milyar lira) ulaştı. Harcamaların yüzde 80,4’ü kişisel, yüzde 19,6’sı paket turlar için yapıldı. Türk vatandaşları gittikleri ülkelerde ortalama kişi başına 584 dolar harcadı. Seyahatini kişisel olarak planlayanlar 528 dolar harcarken, paket turla gidenlerin harcaması 789 dolara ulaştı. Vatandaşlar, geçen yıl (beraberinde gidenler hariç tutulduğunda) en çok yüzde 43,3 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla yurt dışını ziyaret etti. Bunu sırasıyla yüzde 23 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 21,5 ile iş amaçlı gidenler takip etti. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların, gittikleri ülkelerde ortalama 9,4 gece konakladığı kayıtlara geçti. En çok Suudi Arabistan’da konaklayan vatandaşlar, bu ülkenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Irak ve Almanya’da kaldı. Suudi Arabistan’a en çok dinî amaçlı (hac/umre) ziyaret gerçekleştirilirken, KKTC’ye en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler, Irak ve Almanya’ya ise en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gidildiği belirlendi.