Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye, çalkantılı geçen 2018’de 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı. En çok yatırım yapan iki ülke, Hollanda ve Azerbaycan oldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, ekonomi basınıyla buluştu. Toplantıda, geçen hafta Merkez Bankası tarafından açıklanan 2018 yılı uluslararası doğrudan yatırım (UDY) verileri değerlendirildi. Arda Ermut, küresel ekonomide artan riskler ve korumacı politikalar nedeniyle global doğrudan yatırımların dünyada yüzde 19 azaldığı söyledi. Buna rağmen Türkiye’nin yüzde 14’lük artış yaşadığını, bunun önemli gösterge olduğunu vurguladı. Ermut, bu artışın Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve ülke potansiyelinin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin 2018’de UDY’den yüzde 1 civarında pay aldığını hatırlatan Ermut, “Hedefimiz 2019’da yüzde 1,5... Yani 18 milyar dolara ulaşmak. Daha sonra 25-30 milyar dolara ulaşmak için çalışmalıyız. Yabancı yatırımcının güvenlik endişeleriyle ilgili soruları artık azaldı. Şimdi kur ile ilgili sorular geliyor. Burada da dengeyi sağladık. Güneydoğu sınırlarımızda da istikrar sağlanırsa, gelecek yabancı hızla artacaktır. Otomotiv, petrokimya, enerji başta olmak üzere birçok sektöre odaklandık, ilginin arttığını da görüyoruz. Honda enteresan bir vaka... Çünkü yakın bir zamanda kapasite artışları da olmuştu. Bize gelen olumsuz anlamda ‘şu sebepten dolayı gitmek üzereyiz, bize destek olun’ gibi bir şeyi olmamıştı. Bizim temaslarımız da devam ediyor onlarla. Anladığımız kadarıyla global ve bölgesel stratejileriyle ilgili yeniden yapılandırma var. Yeni otomotiv projeleriyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bu alan çok canlı. Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak, hatta yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir. ‘Türkiye’den yatırımlar gidiyor’ gibi bir algıyı destekleyecek hiçbir veri yok. Türkiye algısı gayet olumlu, bunu toplantılarda görüyoruz” ifadelerini kullandı.

SOCAR 11 MİLYAR DOLAR GETİRDİ

Geçen yıl doğrudan yabancı yatırımda, toplam yatırım miktarı olarak SOCAR başı çekti. Danirmakalı DFDS Group’un U.N. Ro-Ro’yu 950 milyon avroya alması, Alibaba’nın Trendyol’u, Taiwan Cement Corporation’un Oyak Çimento’yu, ABD’li Zynga’nın 250 milyon dolara Gram Games’ı alması gibi işlemler ilk sıralarda yer aldı. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Türkiye’ye 11 yılda 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türkiye’nin bölgede potansiyeli en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Gahramanov, “Ekonomik gücüne ve siyasi istikrarına güvenimiz tam. Yatırım ortamı en iyi ülke, fırsatlar da büyük. Türkiye ve Azerbaycan’ın ebedi dostluğuna, ekonomik iş birliğini de ekleyerek bağlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz” dedi.