Ünal, geçen yıl Ağustos ayında İngiltere merkezli kur atağı başlatıldığını, bu sayede adeta Türkiye’nin ekonomik çatısının çökertilmek istendiğine işaret etti. “Bu operasyonlar kapsamında bazı tahviller zararına satıldı, bu zarar bazı ülkeler tarafından finanse edildi ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden doğrudan müdahale edildi” diyen Ünal, şunları söyledi: Bunlar arasında Irak, Tunus, Ukrayna ve Venezuela gibi ülkeler yer aldı. Dünyada bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye’de alamadılar. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile atağa anında müdahale edildi ve 7 lirayı aşan dolar 5,20’ye indi. 5 TL’nin de altına inecek.
'Dolar 5 liranın altına düşecek'
02.03.2019 - 03:10 | Son Güncelleme: 02.03.2019 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması, 7 lira dolaylarında olan doların 5,20 seviyelerine düşmesini sağladı. Göreceksiniz, dolar seçimden sonra 5 liranın altına da düşecek” dedi.
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607982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/607982.aspx
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