Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, geçen yıl Ağustos ayında İngiltere merkezli kur atağı başlatıldığını, bu sayede adeta Türkiye’nin ekonomik çatısının çökertilmek istendiğine işaret etti. “Bu operasyonlar kapsamında bazı tahviller zararına satıldı, bu zarar bazı ülkeler tarafından finanse edildi ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden doğrudan müdahale edildi” diyen Ünal, şunları söyledi: Bunlar arasında Irak, Tunus, Ukrayna ve Venezuela gibi ülkeler yer aldı. Dünyada bu yöntemle sonuç aldılar ama Türkiye’de alamadılar. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile atağa anında müdahale edildi ve 7 lirayı aşan dolar 5,20’ye indi. 5 TL’nin de altına inecek.