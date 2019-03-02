Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forbes Türkiye tarafından bu yıl 14’üncü hazırlanan “En Zengin 100 Türk” listesine kur savaşları damgasını vurdu. 119 kişiden oluşan listede 101 kişinin serveti dolar kurunun etkisiyle 21,5 milyar lira eriyerek 99,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 40’a ulaşan milyarder sayısı ise 11 kişi azalarak 29 olarak kayda geçti.

LİDERLİĞİ BEŞ YIL SONRA KAPTIRDI

Listenin ilk sırasında 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alıyor. Son beş yılın “en zengini” Murat Ülker’se 3,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Hüsnü Özyeğin ve Osman Kibar paylaştı.

ON BİR YENİ İSİM LİSTEYE GİRDİ

Bu yıl 11 isim Forbes 100’de ilk defa yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen üç isimse bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6,1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Şarık Tara ve Erdoğan Demirören’in vârisleri ile 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç’un iki kızı da yer alıyor. Mustafa Koç’un kızları Esra Koç (22) ve Aylin Koç (18) Koç Grubu şirketlerinde hissedar olan dördüncü kuşaktan ilk üyeler oldu. Koç kardeşler aynı zaman Forbes 100 tarihinin en genç isimleri.

YURT DIŞINDA BÜYÜDÜLER

29 dolar milyarderin altısı (Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu, Suat Günsel, Hamdi Ulukaya, Eren-Fatih Özmen) servetini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edinen isimler. Listenin ilk onunda yer alan isimlerin ortak noktalarından biri de Türkiye dışında şirketleri bulunması ve döviz gelirleri bulunması.