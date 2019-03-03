Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayiinde yüzde 65 yerlilik oranına ulaşan Türkiye yeni projeleri bir bir devreye sokuyor. “Yüzde 65 yerlilik oranı”nı yeterli görmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma teknolojileri alanında yürütülen millî proje sayısının 600’ün üzerine çıktığını bildirdi. Oktay bu projeler arasında yer alan millî muharip uçağının 2023’te hangardan çıkacağını, 2026’da ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi.

Havacılıkta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) katkılarına dikkat çeken Oktay, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uzay sistemlerin geliştirilmesine öncülük ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: Coğrafi kısıtlama olmaksızın, dünya üzerinde herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini sağlayan uydumuz GÖKTÜRK 1 ve TUSAŞ tarafından üretilen ilk millî gözlem uydumuz GÖKTÜRK 2, uzaya fırlatılarak adımızı uzaya yazdırmıştır. Ülkemizin bütünlüğüne kasteden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerimizin kullandığı ATAK helikopteri ve İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA gibi iftihar vesilesi ürünlerimiz var. Millî Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacaktır. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023’te millî uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026’da göklerde görmek nasip olacak. 2031’de envantere alıyoruz. Sadece üretim değil özgün ürün geliştirme ve tasarım alanında gelinen nokta takdire şayan.

BİR YILDA 8 KAT ARTTI

Savunma sanayiinde ihracat atılımının Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Oktay “İhracatta şahlanışımızı, 2019 yılında savunma sanayiinin de etkisiyle sürdüreceğiz. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız 2018’de 8 katın üzerinde büyüyerek yaklaşık 2 milyar 35 milyon dolara ulaşmıştır. Yeterli mi? Asla değil. Sizlerin gayretleriyle daha da yüksek seviyelere ulaştıracağımıza inanıyorum” dedi.