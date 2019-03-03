Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl turist sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, geçen yıla göre ocak ayında yüzde 53.8’lik artışın ardından şubat ayında da yüzde 50’lik bir artış sağladı. ‘Ölü sezon’ olarak adlandırılan bu aylardaki turist sayısında yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşen artış, turizmin 12 aya yayılma hedefi açısından sevindirdi. Ocak-şubat döneminde ise yüzde 52 artışla toplam 292 bin kişi kenti ziyaret etti. İlk iki ayın toplam turist rakamları 2018’de 192 bin, 2017’de 171 bin, 2016’da 203 bin, 2015 ve 2014’te 268 bin, 2013’de 274 bin, 2012’de 301 bin, 2011’de 327 bin, 2010’da ise 311 bin kişi olmuştu. Şubat ayı toplam turist sayısında ilk sırayı Alman tatilciler aldı. Almanya’dan yüzde 49 artışla 44 bine yakın turist geldi. İkinci sıradaki Rusya’dan ise yüzde 56’lık artışla 31 bin 500 turist geldi. 2019’un iki aylık döneminde ise yine Almanlar aldı. Ocak-Şubat 2019’da Almanya’dan yüzde 51 artışla 73 bin 510 turist geldi. Rusya’dan ise yüzde 68 artışla 68 bin 386 turist kenti ziyaret etti.