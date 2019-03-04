Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İHA’nın, bu yıl ilk uçuşu hedefleniyor. 25 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresine sahip olacak Anka-2, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek. 2 motorlu İHA; keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil “Projede önemli bir aşamayı geride bıraktık. Anka-2’nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Az bir maliyetle 200 kilogram faydalı yük taşıyan Anka’yı, 700 kilogram taşıyabilir noktaya taşıdık” dedi.

YERLİ MOTORA SAHİP

Anka-2, yerli motorla görev yapacak. İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında üretilen PD170 turbo dizel havacılık motoru, bu İHA’da kullanılacak.