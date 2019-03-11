Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için çalışmaların tamamlandığını söyleyen Bakan Turhan “İki nokta arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında; aynı güzergâhta 3 hata izin verecek şekilde, tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi. 3 hattan kuzeydeki 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise, şehirler arası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak” dedi. Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni istasyon yapıldı. Bunlardan 7’si (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirler arası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacak.