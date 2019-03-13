Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fahiş fiyat ve güvensiz gıda ile ilgili binlerce işletmeye milyonlarca lira ceza yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu. Bakanlığın dört koldan sürdürdüğü çalışmalarda 2017’de 143 bin 404, geçen yıl 138 bin 781 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucu 2017’de 456 bin 850, geçen yıl 537 bin 194 ton ürünün yurda girişi engellendi. Bakanlık, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için de gıda üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik kontroller yapıyor. Bu denetimler, yıllık programların yanı sıra şüphe, şikayet ve ihbarlar kapsamında da gerçekleştiriliyor.

Buna göre, 2017’de 1 milyon 13 bin 855 olan kontrol sayısı, geçen yıl 1 milyon 124 bin 918’e çıktı. Kesilen ceza miktarı da 2018’de 107 milyon 306 bin 405 lirayı buldu. Söz konusu ceza tutarı 2017’de 85 milyon 674 bin 181 lira olmuştu. Bu denetimler sonucu 2017’de savcılıklara 181, geçen yıl ise 186 suç duyurusunda bulunuldu.

TOPLU TÜKETİM RADARDA

Denetimler, gıda üretim yeri, satış yeri ve toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. En fazla denetim, 475 bin 611 ile toplu tüketim yerlerinde yapıldı. Toplu tüketim yerlerine 5 bin 530 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 33 suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlıkça, tüketicilerin denetim sürecine katılması için Alo 174 Gıda Hattı da devreye alındı. Bu hatta geçen yıl 93 bin 191 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 92 bin 38’i sonuçlandırıldı ve 3 bin 738 adet cezai işlem uygulandı. Bakanlık denetimleri sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken bu kapsamda geçen yıl 173 firmaya ait 282 ürün duyuruldu. Bu ürünlerin 254’ü taklit ve tağşiş, 28’i ilaç etken maddesi içermesi sebebiyle kamuoyuna açıklandı.