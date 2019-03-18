Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası yolcu taşımacılığında ise İstanbul (Halkalı)-Sofya güzergahında her gün karşılıklı olarak işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi Avrupa’ya ulaşımda en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor. Halkalı’dan her gün 22.40’ta, Sofya’dan 21.00’de hareket eden ekspresin seyahati yaklaşık 9 saat 50 dakika sürüyor. Eksprese ilave edilen vagonlarla yaz aylarında Bükreş ve Belgrad bağlantıları da sağlanıyor.

Uluslararası demir yolu yolcu taşımacılığını daha cazip hâle getirmek için yolcu taşımalarına Balkan Ülkeleri Yolcu Tarifesi (SET) üzerinden yüzde 30 indirim uygulamasına geçildi. Ekspres bilet ücretleri iki yataklı vagonda bir kişi 33,50 avro, bir yataklı vagonda bir kişi 62,72 avro, 4’lü kuşetli vagonda bir kişi 28,48 avro, 6’lı kuşetli vagonda bir kişi 27,88 avro olarak belirlendi. Hem tren yolculuğunun keyfini çıkarmak hem de Sofya’yı keşfetmek isteyen yolcular ekonomik, rahat ve konforlu bir yolculukla Bulgaristan’ın başkentine ulaşabiliyor.