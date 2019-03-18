Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Su: Yeni Elmas” başlıklı raporda, artan talebe göre suyun gittekçe daha zor bulunur hale geldiği, su güvenliğini sağlamak ve su kaynaklarını artırmak için yapılması gerekenlere yer verildi. Yaşamsal öneme sahip olan suyun, böyle bir özelliğe sahip olmayan elmasa göre çok çok düşük kalmasının ‘su-elmas’ paradoksuyla açıklayan raporda, kaynak sıkıntısı ile birlikte suyun ‘elmaslaşma’ riskine dikkat çekiyor.

Suyun yüzde 69’unun tarım sektörü için kullanıldığına dikkat çekilen raporda, yüzde 19’unun sanayi, yüzde 12’sinin de evsel kullanımda tüketildiği belirtildi ve “Su miktarı dünyada aynı kalırken, nüfus ve gelişmişlikle birlikte tüketim artıyor. Önümüzdeki 20 yılda su kaynaklarının tükenmemesi ön şartı ile su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı şart” denildi. Bunun için yapılması gerekenlerin sıralandığı raporda “Sanayi istihdamı, nüfus yoğunluğu az bölgelere taşınmalı. İklim değişikliği çok yakın gelecekte su sorunlarını artıracak. Arıtma ve arındırma tesisleri hızla artırılmalı. Politika yapıcılar, belediyeler, şirketler tarafından atılacak önemli adımlar için tarım üreticilerinin, hane halklarının farkındalığı artırılmalı, su tüketimi azaltma yolları konusunda yönlendirilmesi, su stresiyle mücadele için şarttır” denildi.