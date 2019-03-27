Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden Muğla’da, Hint düğünlerinde bu yıl yüzde 300 artış bekleniyor. Hintli IndiGo Havayolları’nın Türkiye seferlerine başladığın hatırlatan Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur “Hindistan’ın en önemli uçak firmasıyla, THY arasında karşılıklı anlaşmalar yapıldı ve onlar da artık Türkiye’ye günde 2-3 sefer yapmaya başlıyor. Biz bu dönem Hintli turist sayısında ve Hint düğünlerinde yüzde 300 artış bekliyoruz. Bölgemizde ciddi oranda artış bekliyoruz” diye konuştu.