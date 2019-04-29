Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapuda ayrıca bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, terk, kamulaştırma gibi diğer işlemler de gerçekleştirildi. Böylece toplam tapu harcı geliri, 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı. 2018’de söz konusu rakam, önceki yıla göre yüzde 5,6 arttı. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, 2009’da tapu harcı gelirinin 1,4 milyar lira olduğunu hatırlatarak, “Gelinen noktada, devletin verimliliği artırdığını görüyoruz. Ancak doğru değerlemeyle bu verim daha da artırılabilir. Burada önemli olan, ev sahipliği oranı. Her 100 kişiden 60’ının evi bulunuyor. Kiracı sayısı her geçen yıl artıyor. İlk evini alan en azından tapu harcından muaf tutulsa, sektörü de hareketlendirmek adına kıymetli bir adım atılmış olacaktır” dedi.