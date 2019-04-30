Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre reel kesim güven endeksi 100’e, hizmet endeksi yüzde 83,1’e yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 53,9’a ve ticaret güven endeksi yüzde 90,6’ya geriledi. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomik Güven Endeksi verileri Twitter hesabından paylaşımla değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Ekonomide aldığımız aksiyonlar ekonomik güven endeksini artırmaya devam ediyor. Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi” ifadesini kullandı. Bakan Albayrak “İnşallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız” dedi.