Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuara bu yıl 576’sı yabancı, 485’ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250’si KOBİ’lerden oluşacak. Fuarda, zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askerî simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün sergilenecek.

RADAR TEPEDEN BAKACAK

Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez IDEF’19’da sergileniyor. Helikopter MİLDAR’ın, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin de ana algılayıcılarından biri olması bekleniyor. Hedef Tespit Takip (HTT) ve Arazi Profili Oluşturma (ARPO) özelliklerine sahip, Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı olan Helikopter MİLDAR, sadece dış geometrisi değil, mimarisi de değişen ve gelişen yeni versiyonuyla IDEF’19’da, pal üstüne entegre edilmeye hazır konfigürasyonu ile sergileniyor.