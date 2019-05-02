Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hazırlanan sistemde, uygulamayı telefonlarına indirebilecek olan vatandaşlar, bulundukları bölgelerde yanmayan bir armatür olduğunda fotoğrafını çekerek TEDAŞ’a gönderecek. 24 saat içerisinde arıza giderilmezse elektrik şirketlerine ceza kesilecek. Sistem, daha önce sadece muhtarlar tarafından kullanılıyordu. Şimdiye kadar 70 bin şikâyet alınırken, bunların yüzde 99,4’ü giderildi. Elektrik sektörünün temsilcileri, Bakan Dönmez’in başkanlığında Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 12. sektör toplantısında bir araya geldi. Bakan Dönmez, buradaki konuşmasında elektrik sektöründe son 3 yılda toplam 12,3 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek “Bu yıl ve önümüzdeki yıl toplam 8,75 milyar liralık bir yatırım daha gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşacağız. İletim tarafında yüzde 119 gerçekleşmeyle, 2018’de yaklaşık 3,4 milyar lira yatırımı hayata geçirdik. İnşallah 2019’da da 2 milyar bir yatırım daha öngörüyoruz” diye konuştu. Sektörde müşteri memnuniyet oranını geçen yıla göre koruduklarını anlatan Dönmez, “Bizler için sevindirici olan bir başka durum da sunulan hizmetten ‘çok memnunum’ diyenlerin oranının geçen yıla göre artmasıdır. Genel memnuniyet oranı yüzde 64,8. Yine de alacağımız daha uzun bir yol var” dedi.

260 milyon lira elektrik desteği

Dönmez “ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği” kapsamında mart ve nisan aylarında 130’ar milyon olmak üzere toplam 260 milyon liralık tahsisat yaptıklarını açıkladı. Çiftçilerle hayvancılık yapanlara da 500 milyon liralık dolaylı elektrik desteği sağlandığını söyledi.

Elektrik dağıtımına 20 milyar TL yatırım

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen yaptığı konuşmada, elektrik dağıtım sektörü olarak 2016-2020 arası 28,5 milyar lira yatırım taahhütleri bulunduğuna dikkat çekti. Çeçen “20 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ayrıca 250 milyon liralık teknoloji yatırımı ve 316 milyon liralık AR-GE yatırımlarını bu yıl tamamlayacağız” dedi.