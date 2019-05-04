Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hızla dönüştüğünü, teknolojide ilerlediğini, ihracatını ve büyümesini katladığını anlattı. Dün başlayan İnovasyon Haftası’nın açılışını yapan Erdoğan, yaşanan ekonomik saldırılara vurgu yaptığı konuşmasında “Maruz kaldığımız saldırılar karşısında kendi göbeğimizi kesmeyi öğrendik. Bundan böyle durmak yok, daha da hızlanacağız” ifadesini kullandı. Türkiye’nin dünyadaki 222 ülke ve bölgedeki ülkelerde bayrak gösterdiğini, ihracatın 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatın 18,1 milyar dolara gerilediğini söyleyen Erdoğan “Dış ticaret açığımız azaldı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise geçen nisan ayında yüzde 68,3 iken bu yıl aynı oran yüzde 84,4’e yükseldi. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek başına yeterli değildir. 2023 hedeflerine uğraşmak için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERİMİZİN SESİ OLDUK

Türkiye’nin en ücra köşesinden en büyük şirketine kadar el ele verildiğinde nelerin başarıldığının sık sık görüldüğünü ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: Gittiğimiz her yerde mal ve hizmet ihracatçılarımızın, girişimcilerimizin sesi olmaya, onların önlerini açmaya çalıştık. Ülkemizi çok önemli bir yere getirdik. Sanayicimiz daha çok çalışacak, ihracatçılarımız yeni pazarlar bulacak. İhracatımızın katma değerini yükseltmek için inovasyon, tasarım, teknoloji ve araştırma geliştirmeye daha çok önem vereceğiz. Biz üretkenlikte değil bunu sisteme bağlayıp ticarileştirmede sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu tür platformlar en ücra köşedeki marangozumuzdan en modern tesisimize kadar her yerde bu anlayışın yerleşmesine katkıda bulunacaktır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇOK KRİTİK

Göreve geldiğimizde ihracat 36 milyar dolardı, biz 169 milyar dolara ulaştık. Bu yıl inşallah ihracat rakamlarını çok daha ilerilere taşıyacağız. Giderek sertleşen rekabet ortamının üreticilerimizin maliyetlerini aşağıya, ürün kalitesini yukarıya doğru çekmeye çalıştığını biliyoruz. Bu zor denklemin çözüm yolu da inovasyon ve yenilikçilikten geçiyor. Yapay zekânın her alanda kendini hissettirdiği yerde konvansiyonel üretimle başa çıkamayız. Tüm kamu kurumlarında dijital dönüşümü hızlandırdık. Bununla birlikte dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz. Dijital dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. İhracatçılarımız, büyük sanayilerimiz, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhunu kavradığına inanıyorum.

ONLARIN KEYFİ İSTİYOR DİYE KÜÇÜLELİM Mİ?

Türkiye’nin savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 68’e çıktığını, dünyaya açıldıkça hedeflere yaklaşılacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi: 17 yılda ülkemizi 3 katından fazla büyütmeyi, ihracatını 4,5 kat, turizmini 4 katına çıkarmayı başarmış bir ülkeyiz. En önemli terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz. Ecdadın 600 yıllık bir cihan devletinin küllerinden yepyeni cumhuriyet kurmayı başardığı yerde biz bu genç fidanı yeni bir çınara dönüştürmeyi başarırız. İstedikleri kadar birliğimize, beraberliğimize, ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar. Bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler. Rekabette olduğumuz kesimler elbette rahatsız oluyor. Çok fazla büyükmüşüz. Şimdi bunlar böyle istiyor diye, bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi?