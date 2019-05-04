Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı “Artık inişe başladığımız söylenebilir. Mayısta ciddi düşüş beklemem ama haziranla birlikte daha belirgin gerileme eğilimine girecektir. Kurlarda ciddi hareket olmazsa, şartlar da uygun olursa, Merkez Bankası haziranda faiz indirimine başlayabilir” dedi. Gedik Yatırım Analisti Üzeyir Doğan da şunları söyledi: “Enflasyon rakamları pozitif sürpriz yaptı. Bu aydan sonra işlenmemiş gıda fiyatlarında dengeli fiyat görülme ihtimali, enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesini sağlayabilir. Enerji fiyatlarında da son günlerde düşüş var. Bu sürerse, baskı hafifleyebilir. Kur tarafındaki gelişmeler ise iç ve dış siyasete bağımlı görünüyor.