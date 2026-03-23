Hürmüz Boğazı’daki tehlikenin ardından, küresel petrol arzını kurtaracak hamle Suudi Arabistan’dan geldi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Saudi Aramco, rotayı Yenbu Limanı’na kırdı. Şirketin bu hamlesiyle limanda 5 günde ortalama 3,6 milyon varili aşan ihracat gerçekleşti.

"Hürmüz Boğazı" krizi küresel enerji piyasalarını kilitlerken, dünyanın petrol devi Saudi Aramco stratejik hamlesini yaptı. Boğazın mayın tehdidi ve saldırılar nedeniyle geçişe kapanmasının ardından şirket, sevkiyat rotasını tamamen değiştirerek operasyon merkezini ülkenin batısına kaydırdı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar devam ederken, sevkiyatların farklı rotalardan devam ettiği ifade edildi.

YENİ LİMAN: YENBU

Sevkiyat planlarının yeni koşullara göre revize edildiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saudi Aramco, değişen bölgesel koşullara cevap olarak Yenbu Limanı üzerinden alternatif ihracat rotalarıyla güvenilir enerji arzını sürdürmektedir. Ekiplerimiz, müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak sevkiyatları güvenli ve verimli şekilde en üst düzeye çıkarmaya devam etmektedir.

Sevkiyat planları yeni koşullara uygun şekilde güncellenmekte ve müşteriler düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu süreçte önceliğimiz, piyasa istikrarını desteklerken güvenli ve kesintisiz operasyonları sürdürmektir"

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Yenbu Limanı, Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatında başlıca çıkış noktalarından biri haline geldi. Yenbu'dan ham petrol ihracatı son 5 günde ortalama 3,66 milyon varil olarak kaydedildi.

