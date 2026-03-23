Trump’ın “son fırsat” çıkışı ve İran’ın ABD Başkanının sözlerini “enerji oyunu” diyerek reddetmesinin ardından tansiyon hızla yükseldi. Netanyahu, “Saldırılar sürecek” derken İsrail ordusu Tahran’da Devrim Muhafızlarının ana karargahını vurduğunu iddia etti.

Trump yönetiminin "son fırsat" olarak nitelendirdiği anlaşma tekliflerini İran’ın "enerji oyunu" diyerek reddetmesinin ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump ve Netanyahu müzakere masasına otururken İsrail Başbakanı, "İran'a karşı saldırılar sürecek. Herhangi bir anlaşma çıkarsa da çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

Yaşananların ardından İsrail, Tahran’da stratejik öneme sahip noktaları vurduğunu duyurdu.

"ANA KARARGAHI VURDUK"

Yapılan açıklamada, İran'a yönelik birkaç saat önce düzenlenen saldırı dalgası hakkında bilgi paylaşıldı.

İran'dan Trump'a ret, İsrail'den Tahran'a füze: Devrim Muhafızlarının ana karargahını vurdular

Tahran'ın merkezinde DMO'nun ana karargahının hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, tesisin koordinasyon ve Besic güçlerini yönetmekten sorumlu olduğu savunuldu.

Öte yandan bir diğer açıklamada İsrail ordusunun gece boyunca Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası düzenlediği kaydedildi.

Saldırılar sırasında karargah ve üslerin yanı sıra silah üretim tesislerinin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, 100'den fazla mühimmat kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda DMO'ya ait, bir Kudüs Gücü üssü, bir hava savunma karargahı, bir kara kuvvetleri karargahı, bir istihbarat karargahı, bir deniz seyir füzesi üretim tesisi, balistik füzelerle iligli diğer üretim ve araştırma tesislerinin hedef alındığı iddia edildi.

