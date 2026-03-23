Orta Doğu'daki savaşın kazananı Kenya oldu: Taleplere yetişemiyorlar
Orta Doğu’daki gerilim küresel havacılık rotalarını değiştirirken, güvenli bölge arayışındaki yolcuların tercihi Kenya Havayolları oldu. ABD ve İsrail’in İran ile Lübnan’a yönelik operasyonları sonrası birçok havayolu şirketi uçuşlarını durdururken, Kenya Havayolları doluluk oranlarının tam kapasiteye ulaştığını ve artan talebi karşılamak için yeni yakıt tedarik yolları aradığını duyurdu.
- ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları küresel seyahat düzenini değiştirdi.
- Bu durum havayollarını rotalarını değiştirmeye, bazı hava sahalarından uzak durmaya ve bazen de uçuşlarını durdurmaya zorladı.
- Yolcuların seçeneklerinin azalması, talebin güvenli bölgelerde uçan havayollarına kaymasına neden oldu.
- Kenya Havayolları'nda doluluk oranları neredeyse tam kapasiteye ulaştı ve taleplerde büyük artış yaşandı.
- Kenya Havayolları'nın mevcut yakıt tedariği yaklaşık iki ay yetecek düzeyde olup, yeni tedarik seçenekleri değerlendiriliyor.
- Rezervasyonlardaki artış özellikle şubat ayından sonra belirgin hale geldi ve Avrupa, ABD ve Asya'nın bazı bölgelerinden gelen yolcu talebi etkili oldu.
Savaş gerilimi küresel havayolunu da değiştirdi. Birçok havayolu şirketi güvenlik gerekçesiyle uçuşlarını durdurmak zorunda kaldı. Bu kriz ortamında güvenli koridorları tercih eden yolcuların talebi rotasını çevirmesine neden olurken, Kenya Havayolları gibi bölge dışı operatörler de yüksek doluluk oranlarına ulaştı.
Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Kenya Havayolları, ABD ile İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının küresel seyahat düzenini değiştirdiğini, Kenya Havayollarında doluluk oranlarının neredeyse tam kapasiteye ulaştığını açıkladı.
HAVAYOLLARI ROTA DEĞİŞTİRDİ
Açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının havayollarını rotalarını değiştirmeye, bazı hava sahalarından uzak durmaya ve bazen de uçuşlarını durdurmaya zorladığı kaydedildi.
KAZANAN KENYA
Bu durumun yolcuların seçeneklerini azalttığı ve talebi güvenli bölgelerde uçan havayollarına kaydırdığı kaydedilen açıklamada, bu durumun Kenya Havayollarına olan taleplerde son haftalarda büyük artışa neden olduğu aktarıldı.
2 AYLIK YAKIT VAR
Açıklamada, mevcut yakıt tedarikinin yaklaşık iki ay yetecek düzeyde olduğu kaydedilerek, küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle Hindistan dahil yeni tedarik seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi.
Kenya Havayolları Geçici Üst Yöneticisi George Kamal da rezervasyonlardaki artışın özellikle şubat ayından sonra belirgin hale geldiğini belirterek, Avrupa, ABD ve Asya’nın bazı bölgelerinden gelen yolcu talebinin bu yükselişte etkili olduğunu ifade etti.