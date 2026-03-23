Orta Doğu’daki gerilim küresel havacılık rotalarını değiştirirken, güvenli bölge arayışındaki yolcuların tercihi Kenya Havayolları oldu. ABD ve İsrail’in İran ile Lübnan’a yönelik operasyonları sonrası birçok havayolu şirketi uçuşlarını durdururken, Kenya Havayolları doluluk oranlarının tam kapasiteye ulaştığını ve artan talebi karşılamak için yeni yakıt tedarik yolları aradığını duyurdu.

Orta Doğu'daki savaşın kazananı Kenya oldu: Taleplere yetişemiyorlar

HAVAYOLLARI ROTA DEĞİŞTİRDİ

Açıklamada,⁠ ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının havayollarını rotalarını değiştirmeye, bazı hava sahalarından uzak durmaya ve bazen de uçuşlarını durdurmaya zorladığı kaydedildi.

KAZANAN KENYA

Bu durumun yolcuların seçeneklerini azalttığı ve talebi güvenli bölgelerde uçan havayollarına kaydırdığı kaydedilen açıklamada, bu durumun Kenya Havayollarına olan taleplerde son haftalarda büyük artışa neden olduğu aktarıldı.

2 AYLIK YAKIT VAR

Açıklamada, mevcut yakıt tedarikinin yaklaşık iki ay yetecek düzeyde olduğu kaydedilerek, küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle Hindistan dahil yeni tedarik seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kenya Havayolları Geçici Üst Yöneticisi George Kamal da rezervasyonlardaki artışın özellikle şubat ayından sonra belirgin hale geldiğini belirterek, Avrupa, ABD ve Asya’nın bazı bölgelerinden gelen yolcu talebinin bu yükselişte etkili olduğunu ifade etti.

