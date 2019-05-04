Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek TOKİ’nin 50 bin yeni sosyal konutu için, 6 Mart-19 Nisan tarihleri arasında talepler toplanmıştı. Projeye, 636 bin 949 kişi başvurdu. Şimdi hak sahiplerini belirleme zamanı geldi. İlk kura Ankara Kuzeykent’te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs’ta noter huzurundaki kura töreniyle hak sahipleri belirlenecek. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak’ta ise 11 Haziran’da kuralar gerçekleştirilecek. TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekilişi yapılacak. Öte yandan hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı başvuru bedelleri iade edilecek.

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldığı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehit Kamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap projelerinde 11 Mayıs, Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adıyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunus Emre projesinde 19

Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura işlemi yapılacak.

İstanbul haziran ve temmuzda çekiliyor Proje kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru geldi. İstanbulluların beklediği kuralar haziran sonu ve temmuz başında olacak. İlk kura Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun gerçekleştiği 4 bin 467 konut için yapılacak, kura töreni de 26-27 Haziran’da düzenlenecek. Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere’de yer alan 337 konut için ise, 2 Temmuz’da kura çekimi tertiplenecek.