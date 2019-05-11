Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım ve üretim öncülüğünde büyüme için önemli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile; Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir’de altı özel endüstri bölgesi ilan edildi. Toplam yatırım tutarı 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin, cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor. Bursa’da kurulacak Asil Çelik Özel Endüstri Bölgesi’nde, paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi gerçekleştirilecek. İstanbul’da TESKOOP Özel Endüstri Bölgesi’nde farklı sektörlerde 191 üretim tesisinin faaliyete başlaması planlanıyor. Yine ÖZAR Özel Endüstri Bölgesi’nde 109 farklı üretim tesisi faaliyete geçecek. Mardin’deki Eti Bakır Özel Endüstri Bölgesi; amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretiminde katma değer sağlayacak. Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ’ye ait Balıkesir’deki özel endüstri bölgesinde, kağıt ve karton fabrikası faaliyete geçti. İzmir’de de Most Makine’ye ait münferit yatırım yerinde, vasıflı çelik ürünleri tesisi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bu bölgelerdeki yatırım tutarları ve sektör çeşitliği, katma değerli üretim öncülüğünde, ithal girdi bağımlılığını azaltacak dönüşüm hedeflerimize hizmet ediyor. Bunların yüzde 95’i yeni yatırım. ‘Sıfır bürokrasi’ ile hayata geçirdik. ÇED haricindeki tüm iş ve işlemlerde, bakanlığımız tek sorumlu kuruluş” dedi.

STAR MEYVE VERİYOR

Petkim’in net kârı, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 144 milyon liraya yükseldi. Şirketin satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı ve 2,83 milyar liraya ulaştı. Petkim’in etilen fabrikası yılın ilk üç ayında yüzde 99 kapasiteye ulaştı. Bu dönemde STAR Rafineri’den 84 bin ton ham madde alındı. Genel Müdür Anar Mammadov, tam kapasite üretime geçmek için gün sayan STAR Rafineri ile entegre çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti.