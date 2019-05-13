Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bu işe devam etmek isteyenler, öncelikle MYK’nın sınavında başarılı olmak zorunda... Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün de bu mesleği tehlikeli meslekler sınıfına sokması bekleniyor. Bu durumda söz konusu işi yapmak, artık eskisi gibi kolay olmayacak. MOTKURDER Başkanı Mustafa Özdemir “Sektörde kasksız, elbisesiz ve sigortasız çalıştırılanlar var. İnsanlar, bu şartlar altında çalışmaya mecbur kılınıyor. Motorlu kuryelerde olması gerekenler, şartları nedir, nasıl iş yapılır, trafikte nasıl hareket edilir gibi konuları tartıştık. Hitap etmekten aciz insanlar ve gerekli şartları taşımayanlar bu işi yapmasın, yeterli eğitime sahip olsun istedik. Verilen belgenin şimdilik tek başına mecburiyeti yok. Mecbur kılınması için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından tehlikeli meslekler sınıfına sokulması gerekiyor. Biz de bu sebeple çalışma başlattık. Kamyonculara nasıl SRC belgesi soruluyorsa, motorlu kuryelere de ‘Yeterlilik belgeni göster’ denilecek” şeklinde konuştu. Geçmiş yıllarda mesleğe bir saygı olduğunu ve bunun zamanla yok olduğuna dikkat çeken Özdemir “Kırsaldan şehre göçle birlikte iş bulamayanlara bir baktık, motorlu kurye olmuşlar. Giyimlerine, hitaplarına dikkat etmeyerek mesleğin kalitesini düşürdüler” dedi.