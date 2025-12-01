Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamaları, 1 Aralık pazartesi günü Mersin'de yaşanan su kesintilerini gündeme taşıdı. Bakım ve onların çalışmaları nedeniyle su verilemeyen bölgelerde vatandaşlar "Mersin'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Buna göre, içme suyu hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi belirli saat aralıklarında geçici olarak kesilecektir.

SON DAKİKA MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mersin'in Erdemli, Mezitli, Anamur, Tarsus, Mezitli, Çamlıyayla ve Yenişehir ilçelerinde sular gün içinde gelecektir.

MEZİTLİ - AKDENİZ

ERDEMLİ - YARENLER

ERDEMLİ - KOYUNCU

ERDEMLİ - ADNAN MENDERES

ERDEMLİ - FATİH

TARSUS - SIRAKÖY

ANAMUR - ÖREN

TARSUS - BEYLİCE, TOPAKLI

MEZİTLİ - SEYMENLİ

ÇAMLIYAYLA - GİDEN, SARIKAVAK, SARIKOYAK

TARSUS - KAVAKLI

YENİŞEHİR - ÇİFTLİKKÖY

YENİŞEHİR - 50. YIL, KUZEYKENT

Editör:SEVCAN GİRGİN

