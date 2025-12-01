Türkiye Gazetesi
Mersin su kesintisi sorgulama ekranı! Sular ne zaman gelecek?
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamaları, 1 Aralık pazartesi günü Mersin'de yaşanan su kesintilerini gündeme taşıdı. Bakım ve onların çalışmaları nedeniyle su verilemeyen bölgelerde vatandaşlar "Mersin'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
MESKİ Genel Müdürlüğü, planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Buna göre, içme suyu hatlarındaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi belirli saat aralıklarında geçici olarak kesilecektir.
SON DAKİKA MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Mersin'in Erdemli, Mezitli, Anamur, Tarsus, Mezitli, Çamlıyayla ve Yenişehir ilçelerinde sular gün içinde gelecektir.
1 ARALIK MERSİN SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI!
1 ARALIK MESKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
MEZİTLİ - AKDENİZ
ERDEMLİ - YARENLER
ERDEMLİ - KOYUNCU
ERDEMLİ - ADNAN MENDERES
ERDEMLİ - FATİH
TARSUS - SIRAKÖY
ANAMUR - ÖREN
TARSUS - BEYLİCE, TOPAKLI
MEZİTLİ - SEYMENLİ
ÇAMLIYAYLA - GİDEN, SARIKAVAK, SARIKOYAK
TARSUS - KAVAKLI
YENİŞEHİR - ÇİFTLİKKÖY
YENİŞEHİR - 50. YIL, KUZEYKENT
