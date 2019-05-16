Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Proje kapsamında TOG’un gönüllü gençleri tarafından 12 ilde gerçekleştirilecek taramalar ile ‘bilim’, ‘kültür/sanat’, ‘spor’ ve ‘sosyal sorumluluk’ kategorilerinde 16 gence Eti tarafından hibe desteği verilecek. Ayrıca Eti ve TOG tarafından oluşturulacak mentor grubu da gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak. Projenin ilk yılında ise belgeselci, yazar Tuluhan Tekelioğlu’nun 19 Mayıs’ın 100. yılı için hazırladığı Güç Sensin belgeselindeki 8 başarılı gencin desteklenmesine karar verildi. Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, bugüne kadar bir çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirterek “Her bir projemizle topluma fayda sağlamayı amaçladık. Projelerimizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasına büyük önem verdik. Sen Gençsin, Güç Sensin projesi ile de gençlerin hayal kurmalarını, bu hayallerini hayata geçirmeleri için fırsat sunmayı, umudunu hiç kaybetmeyen gençlerimizle el ele vermeyi ve her birinin başarıya ulaştığını görmeyi amaçlıyoruz” dedi. Türkiye nüfusunun yüzde 16,1’ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturduğunu ifade eden TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü da “Toplum Gönüllüsü gençler Türkiye genelinde 15-25 yaş arası aday gençlerin belirlenmesini, bu gençlerin tespit edilmesini koordine edecekler” diye konuştu.