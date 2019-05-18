Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) iftar yemeğine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın tam otomasyona geçmesi ile ilgili akıllı ihracat platformu oluşturduklarını belirterek, TOBB ile beraber TİM’in ihracat ofislerinin olmadığı illerde, İhracat Destek Ofisleri oluşturduklarını, bu ofislerin yaygınlaştırılacağını bildirdi. Gümrük işlerinin ve ticaretin kolaylaşması ve dijitalleşme yönündeki çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Pekcan “STK’larla beraber istişare kurulu oluşturduk ve her ay düzenli olarak toplanıyoruz. İş dünyasının tüm sıkıntılarını, sorunlarını çözme yolunda gayret sarf ediyoruz ve ciddi yol aldık. Sorunların bir çoğunu çözdük. Şu ana kadar bin 250 civarında STK’dan talep geldi, bunların 600’ü diğer bakanlıklarla ilgili, bunun diğer bakanlıklarla koordinasyonunu yürütüyor, talepleri de biz takip ediyoruz” dedi. Daha önce devreye alınan karekodlu çek uygulamasına atıfta bulunan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Karekodlu Çek Sistemi’nden sonra, şimdi karekodlu bono ve elektronik çek ve elektronik bono uygulamasını başlatıyoruz. Lisanlı depodaki ürünleri elektronik ortamda satışının yapılabilmesi için Türkiye Ürün İhtisas Borsasını geliştirdik. 2019 hasat zamanıyla birlikte Ürün İhtisas Borsalarımız devrede olacak.