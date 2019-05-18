Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sektörlerin dışa bağımlılığını azaltmak için önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Türkiye, İsviçre ve Avusturya ortaklı kurulacak fabrikada, tekstil sektörünün en önemli ham maddelerinden olan ‘lyocell elyaf’ı üretilecek. Gaziantep’te Kara Holding tarafından yapılacak 400 milyon avroluk yatırımla, Avrupa ülkeleri ya da Çin’den ithal edilen ham madde Türkiye’de üretilecek. Tekstilcilerin ihtiyacı olan yıllık 10-12 bin ton lyocell elyaf, böylece çok daha ucuza karşılanabilecek. İlk etapta yıllık 20 bin ton üretim kapasitesi olacak. İlerleyen aşamada ise kademeli olarak 40 ve 80 bin ton üretime çıkılacak. Tesisten aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine de binlerce ton lyocell elyafı ihraç edilecek. Böylece ülkeye, yıllık en az 200 milyon avro döviz girdisi de sağlanacak.

ÇOK FAZLA BULAMIYORUZ

Kara Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kara, lyocell elyafını sektördeki sanayicilerin çok kolay bulamadığını belirterek “Bu elyaf dünyada çok az. Biz de kullanıyoruz ama ihtiyacımız kadarı alamıyoruz. Çok fazla bulamadığımız için bu elyafı üretmeye karar verdik. Natürel bir elyaf, bu sebeple yoğun talep görüyor. Beş yıldır Avrupalıları ikna etmeye çalıştık. Projeyi Türkiye, İsviçre ve Avusturya ortaklı bir firma hayata geçirecek. Yabancıların payı, yüzde 35 olacak. Fabrika için arsayı aldık, inşaata başladık. İki sene zarfında ilk etabını bitirmiş olacağız. Zaten ortaklarımız bu işin içerisinde olan, ham madde üreten firmalar. İşi çok iyi biliyorlar. Bu yatırımla birlikte lyocell elyafı dünyada üreten beşinci ülke olacağız. Hem ithalatın önünü keseceğiz, hem ihraç edeceğiz. ABD’den Çin’e kadar talep var” diye konuştu.